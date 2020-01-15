Конгресс опубликовал переписку человека Джулиани с Луценко, Аваковым, Шефиром и Бакановым

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника Руди Джулиани Льва Парнаса с представителями украинской власти и окружения президента Владимира Зеленского.

Информация обнародована в рамках расследования дела против президента США Дональда Трампа.

Согласно данным комитета, Парнас вел переписку в WhatsApp с министром МВД Арсеном Аваковым, главой СБУ Иваном Бакановым, первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром, советником президента Андреем Ермаком, олигархом Игорем Коломойским, а также с бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

В марте 2019 года Луценко жаловался Парнасу, что "посол (Йованович - Ред) открыто призвала уволить главу САП и "посол указала на плохой подбор судей Верховного суда".

"Если вы не принимаете решение по мадам - вы ставите под сомнение все мои заявления", - писал Луценко.

Тогдашний генпрокурор указал на свои "успехи" в расследовании дела Бурисма, но посетовал, что они нивелируются из-за того, что "вы все не можете снять одну дуру".

"Она непростая дура, поверь мне. Ну никуда она не денется, - ответил на это Парнас.

Кроме того, Парнас в мае 2019 года пытался установить контакты с близким окружением новоизбранного президента- Иваном Бакановым, Сергеем Шефиром, Арсеном Аваковым, Андреем Ермаком.

Согласно обнародованным сообщениям, Парнас просил Баканова помочь ему сконтактировать Зеленского и Джулиани.

Также комитет обнародовал новые показания Парнаса в рамках дела против президента США Трампа.

10 октября 2019 года в США арестовали двух бизнесменов-выходцев из СССР - Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Считается, что они были связующим звеном между украинскими чиновниками и Рудольфом Джулиани.

Арест Фрумана и Парнаса связан прежде всего с обвинениями, которые предъявлены им в связи с нарушением правил финансирования избирательных кампаний.

Американские прокуроры заявили, что неназванный российский предприниматель организовал два перевода в $500.000 с зарубежных банковских счетов на американский счет Фрумана в сентябре и октябре 2018 года.

Прокуратура считает, что деньги отчасти были использованы Фруманом, Парнасом и еще двумя людьми, которым также предъявлены обвинения, для получения влияния над американскими политиками и кандидатами.

Американское законодательство запрещает зарубежные взносы в избирательные кампании в США.

Парнас является близким соратником Джулиани, по данным СМИ, он вместе с Фруманом принимал участие в поиске компрометирующих материалов на сына Джо Байдена Хантера, который работал на украинскую компанию Burisma.

По данным СМИ, Парнас и Фруман лоббировали отставку посла США в Украине Мари Йованович, которую Дональда Трамп отозвал весной 2019 года.

Из-за возможного давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена Конгресс начал процедуру импичмента против президента Дональда Трампа. По материалам Новое Время.