Конституційний суд Молдови призупинив обмеження повноважень президента

Конституційний суд Молдови призупинив дію закону, який обмежує повноваження президента.

Про це повідомляє Modlpres.

У повідомленні говориться, що мова йде про скандальний законопроєкт парламенту, при якому виключалася можливість президента координувати діяльність Служби інформації і безпеки, а також заборонялася можливість призначати керівництво СІБ. При цьому, зазначена спецслужба повністю переходить під контроль парламенту.

Раніше стало відомо про те, що партія переможця президентських виборів в Молодве Майї Санду оскаржила в Конституційному суді обмеження повноважень президента щодо контролю Служби інформації і безпеки.

До цього Санду звинуватила депутатів у спробі "захоплення влади. Вона закликала прихильників вийти на акцію протесту "проти узурпації влади" і пообіцяла звернутися до Конституційного суду.

Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни.

За чинного лідера Молдови Ігоря Додона проголосували 42,28% виборців. Він визнав поразку, але заявив, що має намір оскаржувати результати виборів у суді. За матеріалами nv.ua