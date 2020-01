Королева Британии Елизавета ІІ окончательно утвердила Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Британии из Европейского союза.

Об этом сообщает в Twitter лидер палаты общин Джейкоб Уильям Рис-Могг.

Таким образом, законопроект приобрел статус закона. Теперь документу предстоит пройти несколько этапов утверждения в Евросоюзе.

В пятницу, 24 января, документ должны подписать главы Совета Европы и Европейской комиссии, европейский парламент, как ожидается, проголосует 29 января. После этого стороны обменяются ратификационными документами.

Напомним, ранее правительство Великобритании заявило, что после выхода из ЕС Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с Евросоюзом о безвизовом режиме.

European Union (Withdrawal Agreement) Bill has been given Royal Assent and is now an Act of Parliament. pic.twitter.com/WeFeB650wz

- Leader of the House of Commons (@CommonsLeader) January 23, 2020

По материалам Газета День.