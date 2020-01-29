Коронавирус из Китая зафиксировали в 15 странах

На данный момент от вируса погибли 132 человека

По состоянию на 29 января, китайский коронавирус зафиксирован в 15 странах, кроме Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в мире на данный момент зарегистрировано 6 057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, из которых 132 закончились смертью.

Ранее случаи заболевания уже были подтверждены в 12 странах - Таиланд, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Япония, Австралия, Камбоджа, Германия, Непал, РФ, Франция.

В Минздраве сообщили, что приняли меры с целью недопущения распространения вируса в стране