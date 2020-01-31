Коронавирус: ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг сообщила, что эпидемия коронавируса в Китае теперь является чрезвычайной ситуацией международного масштаба в сфере здравоохранения.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал на пресс- конференции, что в последние недели наблюдалась беспрецедентные вспышка и реакция на нее.
"Наибольшую озабоченность у нас вызывает потенциал распространения вируса на страны с более слабыми системами здравоохранения", - сказал он.
Объявление о чрезвычайной ситуации предусматривает рекомендации всем странам, призванные предотвратить или ограничить трансграничное распространение болезни, избегая при этом излишнего влияния на торговлю и поездки.