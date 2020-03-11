Коронавирус: ВОЗ объявила о пандемии

Ситуацию с распространением в мире нового типа коронавируса можно охарактеризовать как пандемию.

С таким заявлением сегодня выступил глава Всемирной организации здоровоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он, сообщает Радио Свобода.

Гебрейесус предупредил, что в ближайшие дни и недели надо готовиться к увеличению количества заражений, смертей от COVID-19 и числа затронутых пандемией стран. Сейчас случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 109 государствах.

В России Оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщил в вечером 11 марта, что за минувшие сутки в стране зарегистрировали еще восемь случаев коронавирусной инфекции, а общее количество заболевших достигло 28. Новые случаи выявлены у шести человек в Москве, и у двух - в Московской области. Установлено, что все они в последние две недели посещали Италию. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 11 марта, что страна "фактически прекращает авиасообщение с Италией". По его словам, решение уже есть и авиакомпании приступили к его исполнению. Также Шмыгаль сообщил, что с 12 марта Украина частично закроет государственную границу из-за распространения коронавируса в мире. Начиная с завтрашнего дня из 219 пунктов пропуска будут работать 49.

На сегодняшний день в Украине зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться в Китае в декабре 2019 года.

2019-nCov (COVID-19) принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни - легкое, в некоторых - с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем, в более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может быть смертельной. Большинство больных, однако, выздоравливают.

По материалам Крым.Реалии