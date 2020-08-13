Кремль опроверг сообщения о планах встречи Путина с Лукашенко

В графике Владимира Путина не запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле, передает «РИА Новости».

«Нет такой встречи в графике», — сообщили в пресс-службе.

О том, что Александр Лукашенко вылетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным со ссылкой на источники в администрации президента Белоруссии сообщал политтехнолог Владислав Рогимов в своем Telegram-канале. «По информации от моего источника в АП Белоруссии Лукашенко срочно вылетел в Москву для непубличной встречи с Путиным», — утверждал он. Со ссылкой на это сообщение о возможной встрече лидеров двух стран писал Regnum. За матеріалами РБК (РФ)