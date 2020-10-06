Латвія вводить обов'язкову анкету для всіх, хто в'їжджає в країну

Електронну анкету можна заповнити не раніше, ніж за 48 годин до можливого перетину кордону.

При в'їзді на територію Латвії, з 12 жовтня, в обов'язковому порядку потрібно буде заповнити анкету в електронному вигляді. Такий порядок закріплений в правилах латвійського уряду, передає Delfi.

Відзначається, що електронна анкета буде доступна з будь-якого гаджета, заповнити її треба буде на спеціальній платформі covidpass.lv, яку запустять з 12 жовтня.

"Після заповнення е-бланка в'їжджає буде надано спеціальний QR-код, який треба буде показати прикордонникам. В іншому випадку в'їхати в Латвію буде не можна. Для тих, хто в'їде в Латвію до 11 жовтня, діє попередній режим, тобто треба заповнити анкету в паперовому вигляді ", - сказано в повідомленні.

Електронну анкету можна заповнити не раніше, ніж за 48 годин до можливого перетину кордону. Інформація, зазначена в е-анкеті, автоматично буде передана Державній поліції, Державній прикордонній службі, Центру профілактики і контролю захворювань.

Раніше сейм Латвії прийняв закон в першому читанні, який забороняє носіння георгіївської стрічки на публічних заходах, святах, ходах і пікетах. За матерiалами ZN.UA