Лікарі заперечують наявність отрути в організмі Навального

Медики лікарні, в якій зараз перебуває опозиціонер Олексій Навальний, не виявили в його організмі слідів отрути. Про це заявив заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги No1 Анатолій Калініченко.

"Отрут та їх слідів перебування в крові і сечі не виявлено. Зараз діагноз "отруєння" залишається в підкірці нашої свідомості, але ми не вважаємо, що пацієнт переніс отруєння. Ми практично маємо повний діагноз, ми маємо ускладнення, ми маємо ті стани, які у нього є. Вони повністю вкладаються в структуру того діагнозу, який ми встановили. На жаль, я його не можу вам озвучити, але він був доведений до відома дружини і брата нашого пацієнта", - заявив він.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш розкритикувала заяву Калініченка.

"Тобто годину назад нам говорили про смертельну отруту, небезпечну навіть для оточення, а тепер - що токсини не знайдені. Що у них взагалі відбувається?" - написала вона на своїй сторінці в Twitter.

Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь - что токсины не найдены. Что у них вообще происходит?

pic.twitter.com/D1Dl6EYcHi - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Нагадаємо, російського опозиційного політика Олексія Навального госпіталізували з отруєнням після екстреної посадки літака в Омську. Як зазначила його прессекретарка, у Навального токсичне отруєння. Яд йому могли підсипати в чай.

У пресслужбі аеропорту повідомили, що аеропорт пасажирів "чаєм НЕ напуває", якщо політик і брав напої в будівлі, то цю послугу надав йому орендар.

Зараз Навальний знаходиться на апараті ШВЛ. Він в комі у важкому стані.

За словами директора ФБК Івана Жданова і дружини Олексія Юлії Навальної, в організмі Навального знайшли речовину, яка становить загрозу життю не тільки політика, а й оточуючим. Всі навколо повинні знаходитися в костюмах захисту. За матеріалами ZN.UA