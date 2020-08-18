Литва не визнала перемогу Лукашенка на виборах і закликала до санкцій

Парламент Литви також закликав накласти санкції на причетних до фальсифікації виборів у Білорусі і жорстокості проти мирних протестувальників

Парламент Литви Сейм одноголосно не визнав результати виборів у Білорусі, на яких оголосили переможцем Олександра Лукашенка, який очолював країну 26 років. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

"Сьогодні парламент одноголосно прийняв резолюцію про відмову визнати результати виборів у Білорусі та Лукашенка законним президентом", - написав він.

Сейм також закликав до вільних демократичних виборів і накласти санкції на осіб, відповідальних за фальсифікацію результатів виборів і неприпустиму жорстокість.

9 серпня 2020-го в РБ пройшли вибори президента. ЦВК оголосила, що переміг Лукашенко.

Після закінчення виборів почалися масові протести, що були жорстоко придушені владою. Робітники найбільших підприємств почали виходити на страйки. Опозиція не визнала перемогу Лукашенка, протести продовжилися. 14 серпня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Лукашенка не можна більше називати легітимним президентом.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.