Литва пропонує створити фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

Влада Литви висунула ініціативу створити в рамках Євросоюзу спеціальний фонд підтримки жертв політичних репресій у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус.

"Зважаючи на те, що люди Білорусі страждають від репресій, втрачають роботу та доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі. Модальності такого фонду можуть бути визначені найближчим часом", - написав міністр.

Given that people of #Belarus are suffering from ongoing repressions, loosing their jobs and their income, I am suggesting to launch the #EU fund for the support of the victims of the repressions in Belarus. The modalities of such fund could be decided in the near future. - Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 13, 2020

Раніше верховний суд Білорусі опублікував список з більш як 500 осіб, затриманих за час протестів у країні, починаючи з вечора 9 серпня, і засуджених до адмінарешту терміном від 4 до 25 діб (переважна більшість - на 15 діб).

Це перші підтверджені владою Білорусі дані про заарештованих, причому стосуються вони лише тих, чиї справи розглядалися в судах Мінська.

МВС Білорусі повідомляло про більш як 7 тисяч затриманих за останні кілька діб, понад половину з них - у Мінську. Родичі затриманих досі не мали жодної інформації про те, де їх утримують, у спецприймальниках не приймали передачі для арештантів.

У Білорусі вже п'яту добу поспіль тривають протести проти фальсифікації виборів. Мирні акції жорстоко придушуються силовиками. За матеріалами Укрінформ.