Литва розцінює як тиск спільні військові навчання Росії та Білорусі

Головнокомандувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшіс заявив, що військові навчання Росії й Білорусі не створюють безпосередньої загрози для Литви, однак їх можна оцінювати, як форму тиску, при цьому атакувальний сценарій навчань викликає занепокоєння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Delfi з посиланням на інтерв'ю місцевим ЗМІ.

"Ми оцінюємо це як тиск... Весь час потрібно оцінювати, наскільки їхні сили поряд із нашим кордоном, поряд з Литвою ростуть. Зрозуміло, що їх бойова міць, розташування військових засобів, а також ці навчання викликають занепокоєння, оскільки навчання завжди орієнтовані, попри на твердження, на атакувальні дії", - заявив головнокомандувач після зустрічі з президентом Гітанасом Науседою.

При цьому Рупшіс заявив, що сьогодні у зв'язку з даними навчаннями "безпосередньої військової загрози точно немає". Головнокомандувач ЗС Литви також підкреслив, що на відміну від Росії та Білорусі країни НАТО на навчаннях у Польщі та в інших місцях застосовують сценарії оборонного характеру, а не атакуючого. Так як союзники по НАТО мають завжди бути готові до прецедентів.

Своєю чергою міністр оборони Литви Раймондас Каробліс заявив, що позапланові навчання в Білорусі видихаються, і це відбивається в заявах самого президента Олександра Лукашенка, що продовжувати навчання надто дорого, а нові навчання з Росією були заплановані вже давно. Каробліс повторив, що промови Лукашенка проти НАТО - це "спроба відвернути суспільство від реальної причини нинішньої політичної ситуації - від режиму, і, мабуть, від самого президента Лукашенка", а Литва має намір не піддаватися на ці провокації.

Як повідомлялося, наприкінці вересня в Білорусі пройдуть спільні білорусько- російські тактичні навчання "Слов'янське братерство-2020".

Після цього, 12-16 жовтня, на території Білорусі пройдуть навчання миротворчих сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

За матеріалами Укрінформ