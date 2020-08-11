Литва виступила за санкції ЄС проти Білорусі через політичні репресії

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Євросоюзу слід обговорити санкції проти Білорусі. Про це очільник країни повідомив в інтерв'ю виданню "Delfi.lt".

За словами Науседи, обмеження варто ввести у відповідь на репресії білоруської влади проти опозиції. "Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалека не нагадує ті репресії, які режим проводив всі останні роки", - заявив президент Литви.

Науседа додав, що наразі є й загиблі, й поранені люди, а Литва не може "дивитися на це крізь пальці". "Якщо режим О.Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці, на жаль, він вже це доводить, я не вважаю, що співпраця можлива". Президент Литви вважає, що від країни, яка не поважає права своїх громадян, не можна очікувати поваги зарубіжних партнерів.

Раніше повідомлялося, що в Литву виїхала кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська. Про те, що вона покинула Білорусь, повідомив міністр закордонних справ Литви.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі завершилися президентські вибори. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, чинний глава Білорусі Олександр Лукашенко перемагає на президентських виборах, набравши понад 80%.

Водночас білоруси у відповідь на результати екзит-полів вийшли на мітинги в Мінську та інших містах Білорусі. 10 серпня МВС Білорусі визнало застосування спецзасобів проти мітингувальників у столиці країни, де тривають масові протести. У відомстві заявили, що "були вимушені" використати спецтехніку та шумові гранати.

У понеділок ввечері у центрі Мінська припинили роботу декількох станцій метро, стягнули спецтехніку, також відомо, що силовики почали стріляти по мітингувальниках.

За матеріалами zik.ua