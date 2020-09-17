Лукашенко екстрено закрив кордони з Польщею і Литвою. Кордон з Україною "посилив"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про закриття кордону з Україною, Польщею та Литвою.

"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу. Перш за все з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон з нашої братської України ", - заявив Лукашенко на мітингу "в його підтримку" в центрі Мінська.

Також він додав, що змушений в останні дні разом з президентом Росії, міністром оборони "відбудувати загальний захист Союзної держави".

"І ми активізували давно заплановані військові навчання", - додав Лукашенко.

Напередодні Лукашенко заявив, що "сценарій" знищення Білорусі "готувався протягом останніх десяти років, і реалізовували його США, Польща, Україна та інші країни.

Євросоюз, США, НАТО і Рада Європи констатували, що вибори в Білорусі не були ні прозорими, ні демократичними.

ЄС відмовився визнавати результати виборів і ввів санкції проти чиновників режиму Лукашенка.

Олександра Лукашенко привітали з перемогою тільки лідери РФ, Китаю, Молдови та Вірменії.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Київ "поставив на паузу" контакти з Мінськом.

Верховна Рада визнала вибори в Білорусі сфальсифікованими та підтримала введення санкцій відповідальних за це чиновників режиму Лукашенка. За матеріалами ZN.ua