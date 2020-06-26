Лукашенко хоче змінити Конституцію Білорусі

Президент Олександр Лукашенко заявив про необхідність внесення змін у Конституцію Білорусі з попередньою передачею повноважень вниз. Йому запропонували декілька варіантів оновленої Конституції.

Про це повідомляє видання БелТа.

За його словами, зміни виявилися недостатньо рішучими.

"Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни в Конституцію. Я думаю, нам це треба зробити. Ще до прийняття Конституції ми взагалі багато зробимо в плані передачі повноважень вниз - до голів райвиконкомів, губернатора", - заявив він.

Однак, він додав, що повернення до Конституції зразка 1994 року - це рух назад.

Нагадаємо, ще два місяці тому Лукашенко заявив про бажання змінити Конституцію Білорусі. За матеріалами РБК-Україна