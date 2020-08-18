Лукашенко нагородив силовиків за "бездоганну службу"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко нагородив велику групу представників силових відомств медаллю "За бездоганну службу".

Відповідний указ білоруського президента опубліковано на національному правовому інтернет-порталі.

На сторінках указу No305 від 13 серпня перераховані співробітники міністерства внутрішніх справ, які отримали медалі за бездоганну службу першої, другої та третього ступенів.

Зазначимо, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

Пізніше у відповідь на результати виборів в Білорусі розпочались масові протести, які жорстоко придушували силовики. За матеріалами prm.ua