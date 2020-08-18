Лукашенко назвав пропозицію передати президентство мирно "захопленням влади"

Президент Білорусі, статус якого не визнає Євросоюз та низка інших держав, заявив, що вважає оголошену опозицією Координаційну раду "захопленням влади з усіма наслідками, що витікають".

Про це він повідомив на засіданні РНБО Білорусі, цитує державне видання Белта.

Він заявив, що новий елемент для передачі влади мирним шляхом - це спроба заколихати владу.

"Вони (опозиція - УНІАН) нам підкидають інший бік. І вимагають ні багато ні мало - передати їм владу. Значить, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захопити владу з усіма наслідками", - відповів Лукашенко.

Лукашенко також пригрозив, що щодо членів Координаційної ради "будемо вживати адекватні заходи".

"У нас достатньо цих заходів, щоб охолодити деякі гарячі голови", - додав він, обізвавши опозиціонерів "колишніми, ображеними, які колись походили у владі, а насправді відверто божевільні нацисти".

Координаційну раду для забезпечення передачі влади ініціювала 14 серпня лідерка об'єднаної опозиції Світлана Тихановська. Ввійти до складу ради вона запропонувала представникам активної громадськості й "шанованим білорусам". За матеріалами УНІАН.