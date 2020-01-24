Лукашенко о поиске альтернативы российской нефти: Это не блеф

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не блефовал во время разговора с президентом России Владимиром Путиным о поисках альтернативы российской нефти, если цены на нее не изменятся. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вы же видите, что каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что один из маршрутов альтернативной поставки - через порты на Балтике. Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. Третье направление - через Украину с Черного моря, а четвертое - Россия.

"Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны, от монополии, будем получать нефть", - подчеркнул президент Беларуси.

Лукашенко сказал, что маршруты начали тестировать и будут смотреть, какие у Беларуси будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. "Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", - заявил он.

Президент Беларуси добавил, что договаривается со всеми участниками мирового рынка: США, Саудовской Аравией, Эмиратами.

В декабре 2019 года президент Беларуси заявлял, если Россия установит на нефть и газ слишком высокую цену, Беларусь будет искать альтернативных поставщиков. Правительство Беларуси направило запросы на покупку нефти Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. Также сообщалось, что Белнефтехим купит партию норвежской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться о поставках российской нефти с конца 2019 года, что привело к приостановке экспорта на белорусские НПЗ с 1 по 4 января.

На фоне разногласий Беларусь ввела новый налог на транзит нефти по своей территории. Она считает, что РФ хочет продавать нефть по слишком высокой цене. Беларусь стремится ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.