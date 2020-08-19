Лукашенко обіцяв розігнати Координаційну раду опозиції

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяв забезпечити мітлами і лопатами членів Координаційної ради опозиції, яку створили прихильники його суперниці на виборах Світлани Тихановської з метою транзиту влади в країні.

"Створено так звану чорну сотню для прийому, передання влади. Так званий штаб опозиції. Що дивно, там уже вишикувалися в черги і ділять портфелі. Я хочу сказати: шановні чорносотенці, в країні немає такої кількості портфелів, скільки вас стоїть у черзі. Мітли та лопати у нас є. Ми забезпечимо", - заявив Лукашенко в середу на засіданні Ради безпеки.

Слова президента наводить держагентство "БелТА".

"Хочу повторно нагадати: створення альтернативних, паралельних та інших органів, тих самих сотень із метою захоплення влади карається законом", - сказав Лукашенко.

Він також дорікнув країнам Заходу в тому, що вони готові фінансувати вуличні акції в республіці.

"Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, відкрито заявляють про збір коштів і спрямування їх у Білорусь. Ми це бачимо", - сказав Лукашенко на нараді Радбезу в середу.

"Звісно, ми не можемо відстежити всіх коштів, які сюди надходять. Тому що дуже багато коштів надходять готівкою. Але ми це знаємо і на цьому питанні сконцентруємося", - пообіцяв президент.

Окрім того, Лукашенко відхилив пропозицію країн Заходу про переговори щодо ситуації в країні.

"Керівники західних держав пропонують нам переговори, розмови. А в цей час продовжують гнути свою лінію. Ми теж це бачимо, розуміємо, але не сприймаємо. Я хочу, щоб це почули", - сказав Лукашенко на засіданні Ради безпеки. За матеріалами Інтерфакс-Україна.