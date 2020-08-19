Лукашенко погрожує Євросоюзу і Україні відповідальністю за "розпалювання заворушень"

Де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству закордонних справ повідомити лідерів Європейського союзу і України офіційну позицію білоруської влади про ситуацію в країні

Про це йдеться в повідомленні провладного білоруського видання БелТА.

За словами Лукашенка, європейських лідерів має бути попереджено про відповідальність за нібито розпалювання безладів в Білорусі.

"Їм просто потрібно розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх про відповідальності за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - заявив він. За матеріалами DsNews