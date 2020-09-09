Лукашенко: Путін попросив мене по-батьківськи поговорити з Зеленським

Диктатор зазначив, що жаліє про те, що Україна нібито вирішила тиснути на Білорусь © Офіс президента

Невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко повідомив, що очільник Кремля Володимир Путін попросив його "по-батьківськи" поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він розповів росЗМІ, повідомляє "РБК Україна".

"Ти поговори з ним, він молодий. Ну, так, по-батьківськи. Я кажу: "Добре, я вже поговорив з ним", - розповів Лукашенко про прохання Путіна.

Він додав, що під час приїзду в Україну намагався переконати президента Зеленського в тому, що РФ не прагне захопити Україну.

"Я йому розповів, що у Путіна немає такої мети... Багато таких життєвих питань, які ми обговорювали, я з Зеленським обговорював, переконував його. Розуміюча людина, до мене добре ставився", - додав Лукашенко.

Диктатор зазначив, що жаліє про те, що Україна нібито вирішила тиснути на Білорусь після початку протестів. За матеріалами ZN.UA