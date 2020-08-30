Лукашенко снова попозировал с предметом, похожим на автомат на фоне резиденции

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прислала «РИА Новости» фотографию Александра Лукашенко с автоматом на фоне его резиденции — Дворца независимости, сообщает российское агентство.

Так она ответила на вопрос журналистов о том, где находится глава государства во время акции оппозиции в Минске.

Соответствующее фото опубликовала пресс-служба Лукашенко, передает "РИА Новости" в Twitter.

Фото было сделано около 16 часов, когда ко Дворцу независимости в Минске уже подошли протестующие.

Отметим, что во время митинга в воскресенье, 23 августа, когда проходила массовая акция протеста против Лукашенко, в Минске заметили вертолет, которым, как оказалось, прилетел сам белорусский лидер. Александр Лукашенко был в бронежилете, а в его руках было оружие, похожее на автомат.

О том, что президент Лукашенко находился во Дворце независимости во время проходившей рядом акции протеста, заявил и близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого» «Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам (на котором запечатлен Лукашенко с автоматом в руках перед своей резиденцией — Ред.). Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент», — говорится в сообщении. В то же время «Радио Свобода» пишет, что снимок неактуален: в городе долгое время идет дождь, но и перед тем, как он начался, протестующие и журналисты не видели на территории дворца человека в такой одежде.