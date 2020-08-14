Лукашенко виступить з екстренним зверненням до народу - ЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко найближчим часом має намір виступити з екстреним зверненням до народу. Про це повідомляє радіостанція Коммерсант FM з посиланням на прессекретаря глави держави Наталію Ейсмонт.

Пізніше радіостанція повідомила, що інформація про майбутнє звернення Лукашенка була отримана не від Ейсмонт, а з Telegram-каналу Дилетант.



Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, - йдеться в Twitter радіостанції.



На теперішній час відомо, що Лукашенко доручив розібратися з усіма фактами затримань в Білорусі, вже відпущені понад тисячу осіб.



Голова верхньої палати парламенту Наталя Кочанова виступила із заявою, що влада не хоче протистояння і війни.



"Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань", - сказала чиновниця.



Раніше глава МВС Білорусі Юрій Караєв вибачився перед тими громадянами, які "потрапили під роздачу", і підкреслив, що бере на себе всю відповідальність за травми, отримані випадковими людьми під час протестів. За матеріалами Корреспондент.net