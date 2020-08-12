Лукашенко вважає протестувальників людьми з кримінальним минулим і безробітними

Білоруський президент Олександр Лукашенко вважає, що основу протестів у Білорусі становлять безробітні та люди з кримінальним минулим

Про це чинний глава держави заявив на засіданні Радбезу, передає "ДС" з посиланням на БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко заявив, що уряду потрібно прийняти всі необхідні додаткові заходи для роботи економіки. Він також заявив, що безробітні повинні бути вивчені, і їм "має бути запропонована робота".

"Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, отже, "гуляй дядько по вулицях і проспектах". Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: треба влаштуватися на роботу тим, хто не працює", - додав Лукашенко.

Як повідомляла "ДС", посольство України в Республіці Білорусь застерігає від участі в акціях протесту, які почалися в Білорусі після президентських виборів.