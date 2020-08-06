Лукашенко запросив генпрокурорів України та РФ у справі бойовиків "Вагнера"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити генпрокурорів Росії і України для розгляду справи із затриманими бойовиками ПВК Вагнера

Про це глава держави повідомив на нараді щодо забезпечення безпеки виборчої кампанії, передає БЕЛТА.

"Усе ж стурбовані цією проблемою, серйозна проблема. Покладіть утрьох (генпрокурори - Ред.) перед собою міжнародні договори та угоди з РФ і Україною і які ми підписали в багатосторонньому плані (ми ж зобов'язання взяли на себе і в цій ситуації теж), наші закони. Голова Слідчого комітету вам доповість разом із Комітетом держбезпеки й подасть оперативну інформацію, а також дані слідчих: ось документи, інформація - на стіл. Утрьох вирішите", - розповів Лукашенко.

Президент підкреслив: якщо генпрокурори не прибудуть, то "питання вирішуватимуть без них".

"Будемо діяти на підставі виключно законів і, дуже важливий нюанс, людяності. Закони не все передбачають. Ще треба виходити з людського фактора", - додав він.

Лукашенко акцентував, що генпрокурорам Білорусі, Росії та України потрібно зібратися й разом вирішити цю непросту ситуацію.

"Сядьте втрьох. Робіть, як ви вважаєте за потрібне. На підставі наших законів, міжнародно-правових актів ухваліть рішення щодо цих хлопців. Як ухвалите втрьох, так і буде", - підсумував лідер білорусів.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що поки влада Білорусі не підтвердила згоду на передання бойовиків, які воювали на Донбасі. За матеріалами Високий Замок.