Лукашенко: Затримані бойовики РФ дали свідчення, що були відправлені до Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затримані громадяни РФ дали свідчення, що були спрямовані спеціально до Білорусі.

"Ці люди дали свідчення, що були відправлені спеціально до Білорусі. Команда була чекати", - сказав Лукашенко, виступаючи з посланням народу і парламенту у вівторок у Мінську, передає Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що квитки, куплені на Стамбул - це легенда.

"Не слухайте цієї брехні. Ця брехня нікому не треба. Ми маємо свою країну, країна має закони. Кому як не нашим рідним братам-росіянам і керівництву не знати цих закони. Знають".

"Ми по-людськи ставимося до цих хлопців (затриманих росіян - ІФ). І ми від цього отримали певний ефект - вони розповіли все", - сказав президент Білорусі.

У зв'язку з цим Лукашенко закликав Росію "припинити цю брехню". "Ви ж уже зганьбилися. Спершу Стамбул, потім Венесуела, вчора вже подзвонили - ні, не Венесуела. Ми знаємо", - наголосив він.

"Ми, українці, росіяни, поляки, євреї жили завжди у мирі. Не підкидайте тут ядерної зброї. Не підривайте обстановку, а то палахкотітиме так, що до Владивостока буде важко", - сказав він.

За матеріалами "День".