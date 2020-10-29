Лукашенко заявив про потребу закрити кордон

Олександр Лукашенко доручив закрити державний кордон Білорусі.

Про це повідомляє місцеве видання Белта у четвер, 29 жовтня.

"Я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що кордон є "зоною дружби народів".

"Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба...Але народи не винні", - додав він.

Відзначимо, сьогодні також стало відомо, що Лукашенко вирішив створити народні дружини з колишніх військових. Зокрема, він доручив зробити неформальною роботу народних дружин, залучити колишніх військових і видати їм зброю.

Нагадаємо, 26 жовтня опозиція оголосила Олександру Лукашенко народний ультиматум.

На цьому тижні Лукашенко заявив про "терористичну війну" проти Білорусі. Також він повідомив, що особисто наказав розігнати недільні протести в Мінську. За матеріалами Слово і Діло.