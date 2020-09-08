Лукашенко заявив, що Колесникову "затримали правильно"

У ніч на 8 вересня Колесникову затримали на кордоні з Україною. Двох інших опозиціонерів - Родненкова і Кравцова - пропустили.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що член Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова намагалася втекти в Україну до сестри, і її "затримали правильно". Його позицію озвучили в ефірі російських ЗМІ, яким Лукашенко дав інтерв'ю, пише ТАСС.

"Олександр Лукашенко сказав, що він в курсі цієї ситуації. Вона дійсно хотіла втекти, як він сказав, до України, тому що у неї там є нібито сестра. І він, як прикордонник, вважає, що її затримали правильно", - сказав кореспондент.

Нагадаємо, напередодні невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Незабаром на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов.

У ніч на 8 вересня троє опозиціонерів їхали в Україну, але Колесникову не пропустили й затримали. За даними ЗМІ, вона порвала паспорт, через що її і не змогли пропустити через кордон.

За матеріалами Корреспондент.net