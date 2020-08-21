Лукашенко заявив, що "найближчими днями" вирішить проблему з ситуацією в країні

Олександр Лукашенко заявив, що "ситуація в країні політизована, але її не варто розглядати як катастрофічну". Він додав, що розв'яже проблему "найближчими днями".

Це він сказав під час візиту на агрокомбінат Дзержинський у п'ятницю, 21 серпня, передає БЕЛТА.

"Ви люди робочі, знаєте, що гроші заробляються ось таким чином (працею - ред.). Іноді, буває, на вулиці, але це недовго, - зазначив Лукашенко. - Ну заробили трохи, тільки країну не треба руйнувати. Це ми дозволити не можемо, тому що знаємо, чого вона нам коштувала".

За його словами, ситуація в країні дуже політизована, але її не треба розглядати як катастрофічну. Він розповів, що в одному з цехів до нього підійшла працівниця агрокомбінату і висловила слова підтримки, побажавши "вистояти в цій ситуації". Однак, підкреслив диктатор, обстановка не така складна, що треба "вистоювати".

"У Мінську, ще десь, комусь не подобається. Це природно. Але це не повинно вас хвилювати, це моя проблема, яку я повинен вирішувати, і ми її вирішуємо. І, повірте, найближчими днями вирішимо", - заявив Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що перед відвідуванням підприємства зустрівся з керівниками правоохоронних структур, обговорив з ними питання підтримки правопорядку всередині країни і реагування на зовнішні загрози. "Вони щодня з ранку до ночі чергують, щоб зберегти мир і спокій. І я побачив, що хлопці свою країну нікому не збираються віддавати", - сказав самопроголошений президент.

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