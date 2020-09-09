Лукашенко заявив, що не видав би "вагнерівців" Україні

Олександр Лукашенко каже, що не видав би затриманих під Мінськом бойовиків російської ПВК "Вагнера" Україна навіть за умови відповідного запиту з боку української влади.

Про це повідомив головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, який брав участь в інтерв'ю з білоруським лідером, передає РБК- Україна.

"І тут я йому (Лукашенко - ред.) ставлю питання, я говорю: "Олександре Григоровичу, а якби приїхав, припустимо, український прокурор і привіз би вам якісь папери", - тобто я мав на увазі видачу, - на це він сказав: "Ні, я б все одно не дивлячись ні на що запитав би цих людей, куди вони хочуть виїхати, і якби вони сказали, що хочуть виїхати в Росію, я б віддав розпорядження, щоб вони поїхали в Росію", - сказав журналіст в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

У ніч на 29 липня співробітники КДБ Білорусі затримали під Мінськом 32 бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера". Ще одного чоловіка було затримано на півдні країни. Влада оприлюднила імена затриманих: усі вони брали участь у збройних конфліктах у Сирії, Лівії, більшість воювали проти української армії в лавах бойовиків "Л-ДНР".

31 липня Офіс генпрокурора направив до Білорусі запит про екстрадицію 28 "вагнерівців", дев'ять з яких виявилися громадянами України.

6 серпня Олександр Лукашенко заявив, що запросив в Білорусь генпрокурорів з Росії та України. В Офісі генерального прокурора заявили, що офіційного запрошення не отримували.

14 серпня Росії повернули всіх затриманих "вагнерівців", крім одного - громадянина Білорусі.

У МЗС України констатували, що Лукашенко "зробив вибір на користь Росії", використавши найманців як розмінну монету. А в Офісі генпрокурора повідомили, що не отримували з Мінська відповіді на екстрадиційний запит. За матеріалами ZN.UA