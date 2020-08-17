Лукашенко заявив, що пропонував перерахувати голоси, але опозиція відмовилася

Олександр Лукашенко, який заговорив про перевибори, але за новою конституцією, заявив, що пропонував опозиції перерахунок голосів, але там нібито заявили, що це "вже не актуально".

"Мені вже запропонували порахувати голоси з камерою. Я кажу: "Навіщо? Порахуймо". Нехай скажуть: де, на яких ділянках ... Увечері їм запропонували перерахувати. Мені кажуть, передають люди: "А вже не актуально вважати. Це вже не актуально! " - "А що треба?" - "Нові вибори", - заявив Лукашенко під час візиту на Мінський завод колісних тягачів, передає білоруський державний канал СТВ.

Лукашенко сказав одному з протестуючих, що "вже не треба нікому перерахунок".

"Якщо ти хочеш перерахувати - будь ласка, скажи, на якій ділянці, приходь, зараз підемо в архів, де знаходяться документи", - звернувся він до робочого.

Також Лукашенко публічно не озвучував ніякої пропозиції перерахувати голоси - тільки погрожував учасникам протесту жорсткими придушеннями, закликав "зберегти Білорусь" і звинувачував у дестабілізації ситуації інші країни, в тому числі України.

Нагадаємо, Європейський Союз не визнав результати президентських виборів, у Білорусі, переможцем яких Центральна виборча комісія оголосила Олександра Лукашенка. Заява про те, що вибори були сфальсифіковані, і про підготовку санкцій зробив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель.

Перед цим президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії озвучили умови, виконавши які, Лукашенко зможе уникнути міжнародної ізоляції. Вони закликали його припинити насильство, звільнити затриманих і почати діалог з громадянським суспільством за посередництва ЄС.

Однак президент Білорусі відмовився від міжнародної допомоги і заявив, що "країнам, які зараз намагаються виступати посередниками, слід в першу чергу навести лад у себе". 15 серпня Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Росія погодилася надати військову допомогу Білорусі "на першу вимогу" у межах Союзної держави.

"В інтересах Росії послаблення країн, щодо яких вона має активну зовнішню політику... Послаблена, відірвана від Заходу Білорусь виявиться легкою здобиччю для Російської Федерації, - прокоментував розмову президентів голова української дипломатії Дмитро Кулеба. За матеріалами ZN.UA.