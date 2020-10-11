Лукашенко зустрівся з опозиціонерами в СІЗО КДБ
2020-10-11 00:47
Олександр Лукашенко провів у суботу в СІЗО КДБ зустріч із затриманими представниками Координаційної ради та об'єднаного штабу опозиції.
Як передає Укрінформ, про це повідомив близький до його пресслужби Телеграм- канал "Пул Першого".
"Там (у СІЗО КДБ - ред.) він чотири з половиною години спілкувався з вищеназваними представниками, які перебувають у СІЗО. Мета президента - почути думки всіх", - інформує канал.
Зміст бесіди учасники спільним рішенням залишили в таємниці.
Водночас канал цитує слова Лукашенка, що "Конституцію на вулиці не напишеш".
За матеріалами Укрінформ.