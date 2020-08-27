Лукашенко звинуватив Польщу в намірі анексувати частину Білорусі

Особа, що виконує обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що влада Польщі має намір анексувати Гродненську область, через який країна змушена витрачати чимало коштів, аби стабілізувати ситуацію на західних кордонах.

За його словами, проти Білорусі почався певний етап гібридної війни, в якій ЗМІ та інформаційна сфера вражені боротьбою протиборчих сторін, - повідомляє БЕЛТА.

"Ви бачите ці заяви, якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область перейде до Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", - заявив Лукашенко. За матеріалами Gazeta.ua