Макрон і Путін обговорили події в Білорусі

Президент Франції Еммануель Макрон і російський президент Володимир Путін обговорили ситуацію, що склалася в Білорусі. Про це 18 серпня повідомляє пресслужба Кремля.

Путін, зокрема, наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки та тиску на білоруське керівництво.

Співрозмовники висловили зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації в Білорусі.

Раніше повідомляли, що події в Білорусі з Путіним обговорила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. За матеріалами Гордон.