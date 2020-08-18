Макрон і Путін обговорили події в Білорусі
2020-08-18 17:28
Президент Франції Еммануель Макрон і російський президент Володимир Путін обговорили ситуацію, що склалася в Білорусі. Про це 18 серпня повідомляє пресслужба Кремля.
Путін, зокрема, наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки та тиску на білоруське керівництво.
Співрозмовники висловили зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації в Білорусі.
Раніше повідомляли, що події в Білорусі з Путіним обговорила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. За матеріалами Гордон.