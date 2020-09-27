Макрон: Лукашенко повинен піти

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Journal du dimanche.

"Те, що відбувається в Білорусі, - це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка тримається силою. Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти", - сказав Макрон.

Французький президент також зазначив, що "вражений мужністю демонстрантів" в Білорусі. "Вони знають, на який ризик вони йдуть, влаштовуючи протести кожні вихідні, і тим не менше вони продовжують рух, спрямований на пожвавлення демократії в цій країні", - сказав він.

Макрон в понеділок здійснить свій перший візит до Литви і Латвії, дві країни Балтії, які сподіваються на його підтримку перед обличчям політичної кризи в Білорусі і тиску Росії. І ЄС, і країни Балтії не визнали обрання Лукашенка, а Литва надала притулок лідерові білоруської опозиції Світлані Тихановській.