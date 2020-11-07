Макрон привітав Байдена з обранням на посаду президента

"Американці обрали свого президента. Вітаємо Джо Байдена і Камалу Харріс! Нам треба багато зробити, щоб подолати сьогоднішні виклики. Давайте працювати разом!", - написав Макрон у Фейсбук.

До слова, Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені.

Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про перемогу на виборах "з великим відривом".

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано. За матеріалами Главком.