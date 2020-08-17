Макрон закликав Євросоюз підтримати мирні маніфестації в Білорусі

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Євросоюз повинен продовжувати активно підтримувати учасників мирних маніфестацій в Білорусі. Про це він повідомив в своєму Twitter.

"Європейський союз повинен продовжувати мобілізацію разом із сотнями тисяч білорусів, які на мирних маніфестаціях домагаються дотримання поваги їх прав, свобод і суверенітету", - написав президент Франції.

13 серпня президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка відмовитися від насильства щодо громадян власної країни і прийняти їх посередництво для мирного виходу з кризи. Вони також запропонували створити круглий стіл з національного примирення, до якого увійдуть представники влади і громадянського суспільства. Однак Лукашенко відмовився від діалогу з зарубіжними посередниками для врегулювання ситуації в країні.

Як раніше заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, європейські міністри одностайно погодилися розробити додаткові санкції стосовно Білорусі. Зі свого боку, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз не приймає результати виборів в Білорусі.

Вибори президента Білорусі відбулись 9 серпня. Перемогу на них здобув чинний президент Олександр Лукашенко, набравши понад 80% голосів. За даними ЦВК Білорусі, кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10,1% голосів. Однак у її штабі з цим не погодилися і почали вимагати перерахунку голосів. Згодом Тихановська поїхала з Білорусі в Литву.

Протягом тижня тривають протести в низці міст Білорусі. Демонстранти вимагають припинити насильство силовиків проти мирних жителів і провести нові вибори. До протестів приєдналися понад десяти підприємств. За матеріалами Інтерфакс-Україна.