Макрон зустрінеться з Тихановською

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з лідером білоруської опозиції, екскандидатом на пост президента Білорусі Світланою Тихановською.

Про це повідомив Єлисейський палац, передає Укрінформ.

Зустріч відбудеться у вівторок у Вільнюсі, де Макрон перебуває з офіційним візитом.

Раніше така зустріч не була запланована програмою візиту французького лідера до Литви.

Сама Тихановська публічно заявила, що прагне зустрітися з Макроном та попросити його про допомогу та посередництво з налагодження політичного діалогу між білоруською протестною опозицією і режимом Олександра Лукашенка. При цьому Тихановська вважає, що у такому діалозі має взяти участь президент РФ Володимир Путін. За матеріалами Всеукраинские вести.