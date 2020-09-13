Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей

Оновлення 21:39. У різних районах Мінська затримано понад 400 учасників акції "Марш героїв: йдемо на Дрозди", в рамках якої протестувальники збиралися колонами пройти до резиденції президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

"Станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська. Затримано кілька сотень людей. У різних районах столиці затримано понад 400 осіб ", - сказано в повідомленні.

Оновлення 19:25. У центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади на проїжджій частині. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на очевидців.

Зазначається, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.

Руху транспорту по вулиці наразі немає. Проїжджа частина заповнена протестувальниками.

Оновлення 17:10. Силовики продовжують затримувати протестувальників у різних місцях.

Очевидці повідомляють, що працівники правоохоронних служб зі щитами відтіснили групу мітингувальників навпроти Будинку футболу на проспекті Переможців, після чого під'їхали автозаки і почалися затримання, передає TUT.by.

Видання Onliner пише, що на вулиці Нововіленській силовики застосували зброю.

"Одна з колон дійшла до перепони, яку збудували силовики. Між протестувальниками та силовиками була відстань приблизно 50 метрів. Люди перегукувались і намагалися сперечатися. Після з'явилися машини з щитами. Відстань скоротилася максимально. У якийсь момент пролунав попереджувальний постріл у повітря", - йдеться у повідомленні.

Частина протестувальників рушила до "Мінськ-Арени", багатотисячна колона йде у керунку району Дрозди, де знаходиться резиденція Лукашенка, а також мешкають високі чиновники.

Білоруське МВС перекинуло туди велику частину особового складу з проспекту Переможців. Також там чергують машини Червоного Хреста та "швидкі".

* Станом на 15.00 у різних районах Мінська затримано 250 осіб. Про це інформують в Міністерстві внутрішніх справ республіки, передає TUT.by.

У відомстві зазначили, що учасники акцій "використовували прапори та іншу символіку, незареєстровану в установленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого".

Загалом в країні, згідно з повідомленням МВС, зафіксовано 17 "вогнищ протестної активності", а кількість учасників, за офіційними даними, не перевищує 3 тисяч. Опозиційні ЗМІ та очевидці в соцмережах повідомляють про значно більшу кількість протестувальників. За матеріалами LB.ua