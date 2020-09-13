Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей
Оновлення 21:39. У різних районах Мінська затримано понад 400 учасників акції "Марш героїв: йдемо на Дрозди", в рамках якої протестувальники збиралися колонами пройти до резиденції президента Олександра Лукашенка.
Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.
"Станом на 19:00 протестні акції в країні завершилися практично скрізь, за винятком Мінська. Затримано кілька сотень людей. У різних районах столиці затримано понад 400 осіб ", - сказано в повідомленні.
Оновлення 19:25. У центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади на проїжджій частині. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на очевидців.
Зазначається, що учасники опозиційного маршу приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці наразі немає. Проїжджа частина заповнена протестувальниками.
Оновлення 17:10. Силовики продовжують затримувати протестувальників у різних місцях.
Очевидці повідомляють, що працівники правоохоронних служб зі щитами відтіснили групу мітингувальників навпроти Будинку футболу на проспекті Переможців, після чого під'їхали автозаки і почалися затримання, передає TUT.by.
Видання Onliner пише, що на вулиці Нововіленській силовики застосували зброю.
"Одна з колон дійшла до перепони, яку збудували силовики. Між протестувальниками та силовиками була відстань приблизно 50 метрів. Люди перегукувались і намагалися сперечатися. Після з'явилися машини з щитами. Відстань скоротилася максимально. У якийсь момент пролунав попереджувальний постріл у повітря", - йдеться у повідомленні.
Частина протестувальників рушила до "Мінськ-Арени", багатотисячна колона йде у керунку району Дрозди, де знаходиться резиденція Лукашенка, а також мешкають високі чиновники.
Білоруське МВС перекинуло туди велику частину особового складу з проспекту Переможців. Також там чергують машини Червоного Хреста та "швидкі".
* Станом на 15.00 у різних районах Мінська затримано 250 осіб. Про це інформують в Міністерстві внутрішніх справ республіки, передає TUT.by.
У відомстві зазначили, що учасники акцій "використовували прапори та іншу символіку, незареєстровану в установленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого".
Загалом в країні, згідно з повідомленням МВС, зафіксовано 17 "вогнищ протестної активності", а кількість учасників, за офіційними даними, не перевищує 3 тисяч. Опозиційні ЗМІ та очевидці в соцмережах повідомляють про значно більшу кількість протестувальників. За матеріалами LB.ua