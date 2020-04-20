Массовое убийство в Канаде: стоматолог в форме полицейского расстрелял 16 человек

В канадской провинции Новая Шотландия в ночь на 19 апреля мужчина устроил стрельбу и убил 16 человек, сообщают СМИ со ссылкой на Национальную полицию Канады.

51-летний Габриэль Уортман переоделся в полицейскую форму и устроил расстрел жителей в Новой Шотландии. Сначала он усеял трупами дом в сельском городке Портапике, а затем просто ходил и убивал людей в течение 12-ти часов.

"Это один из самых бессмысленных актов насилия в истории нашей провинции", - заявил премьер-министр Новой Шотландии Стивен Макнейл.

Преступник не только был в форме, он еще и передвигался на машине, напоминающей полицейскую. Правоохранители считают, что мотив у него был вначале, а затем он просто расстреливал тех, кто попадался ему под руку. Ройтерс

Среди погибших офицер Королевской канадской конной полиции Хайди Стивенсон, 23-летняя сотрудница полиции и мать двоих детей.

Нейтрализован убийца был на заправке, где его окружили полицейские. Ведется расследование обстоятельств трагедии.