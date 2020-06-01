Майданів у Білорусі не буде - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з керівником Комітету держбезпеки Валерієм Вакульчиком заявив, що не допустить дестабілізації у країні перед виборами, повідомила пресслужба президента 1 червня.

"Ми знаємо абсолютно цілі, які ставлять тут окремі вітродуви. Ці цілі нам зрозумілі: влаштувати нам майданчик напередодні президентських виборів або в день президентських виборів. Так вони планували. Хочу на цій зустрічі вас попередити й усіх, хто нас почує, всіх цих "майданутих" хочу попередити, що майданів у Білорусі не буде", - зазначив президент країни.

Водночас він зазначив, що в Білорусі влада не обмежуватиме свободи висловлювань і "нікому не затикатиме рота".

Також Лукашенко підкреслив, що не можна порівнювати Білорусь з Україною або Вірменією.

"Маю сказати, що ситуація по-різному може складатися. Тільки в нас немає Пашинянів і Зеленських. Хай там як відбуваються у Вірменії та Україні події, все-таки це люди талановиті - і Зеленський, і Пашинян. Я вже з ними близько познайомився. Це люди талановиті, безумовно, і, головне, патріоти своїх країн", - сказав Олександр Лукашенко.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня 2020 року. Спочатку в білоруському Центрвиборчкомі планували провести вибори глави держави 30 серпня.

Представники низки політичних сил вважають, що проведення виборів під час пандемії коронавірусу "безвідповідальне й небезпечне", тому відмовилися від висування своїх кандидатів.

Олександр Лукашенко став президентом Білорусі 1994 року. 1 березня 2019 року він заявляв, що має намір балотуватися ще на один строк. За матеріалами Всеукраинские вести