Майк Блумберг сравнивал атаку Путина на Украину с аннексией Калифорнии Америкой, - WP

Американский миллиардер сравнил события в Украине с аннексией Калифорнии 200 лет назад

Майк Блумберг, филантроп, миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка, который завил о своем желании баллотироваться на пост президента США, не так давно оправдывал агрессию Российской Федерации против Украины и в частности аннексию Крыма, сравнивая события в Украины с аннексией Калифорнии Америкой. Об этом сообщает The Washington Post

Так, коммунист издания Джош Рогин напоминает, что "еще в феврале 2015 года Майк Блумберг в своем комментарии в Институте Аспена назвал вторжение Путина в Украину, аннексию Крыма и враждебность к Западу не только вполне понятными, но и равнозначными действиям, которые США совершили за свою 200-летнюю историю".

Если вы по-настоящему задумаетесь, что бы сделала Америка, если бы у нас была соседняя страна, где много людей в этой стране хотели бы быть американцами. Техас и Калифорния - вам это о чем-то говорит? Мы просто пошли и взяли их. Я не считаю, что Путин делает доброе дело, что это было разрешено. Но мы это сделали, это было 200 лет назад", - заявил Майк Блумберг.

В свою очередь, Washington Post акцентировала на разнице в этих двух событиях.

"Американская экспансия в 19-ом веке отвечала (к сожалению) международным нормам поведения того времени. И, наоборот, нападение России на Украину означал резкий отход от международного порядка, который остался нетронутым с конца Второй мировой войны", - говорится в публикации.