Майя Санду хочет вывода российских военных из Приднестровья и чтобы правительство страны ушло в отставку

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдовы, выступила за проведение досрочных парламентских выборов в стране.

Об этом она заявила на пресс-конференции 30 ноября, сообщает молдавское издание NewsMaker.

"Эти выборы дали нам мандат на борьбу с коррупцией... Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - сказала Санду.

Она также напомнила, что ее правительство в 2019 году отправили в отставку, так как "парламентское большинство испугалось реформы юстиции".

Кроме того, Майя Санду заявила, что из непризнанного Приднестровья нужно вывести российских военных. Миротворцев РФ, по ее словам, необходимо заменить на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Об этом Санду заявила в понедельник, 30 ноября, передает ТАСС.

"В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдовы, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдовы", - сказала Майя Санду.

Она также заявила, что намерена продолжить обсуждать этот вопрос с руководством РФ. Кроме того, по мнению избранного президента страны, миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - заявила Санду.

В Кремле после этого заявили, что идея о замене российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей ОБСЕ с Москвой предварительно не обсуждалась.