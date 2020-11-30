Меркель попередила про загрозу "третьої хвилі"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила в понеділок, що країна може зіткнутися з третьою хвилею коронавірусу, якщо громадяни будуть проявляти необережність в найближчі тижні. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, число нових випадків зараження в Німеччині стабілізувалося на високому рівні після того, як 2 листопада було введено "м'який локдаун". Але офіційні особи попередили, що прогрес все ще крихкий.

"Взимку нам потрібно бути дуже, дуже обережними. В іншому випадку ми опинимося прямо в наступній хвилі", - сказала Меркель в онлайн-дискусії з поліцейськими.

Меркель також виступила проти планів деяких регіональних урядів дозволити готелям відкриватися для сімейних візитів на Різдво. Вона вважає, що цей крок може погіршити поширення вірусу в Німеччині.

Нагадаємо, раніше у засобах масової інформації з'явилась інформація про те, що у Кабінеті міністрів України погодили дату введення локдауну. Жорсткі обмеження будуть діяти з 23 грудня по 15 січня.

Своєю чергою, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що в Україні можуть ввести так званий інтелектуальний локдаун, який буде враховувати епідеміологічну ситуацію в кожному регіоні при встановленні певних обмежень. За матеріалами zik.ua