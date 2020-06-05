Меркель виключила п'ятий термін на посаді канцлера

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не планує залишитися канцлером ФРН на п'ятий термін.

Про це вона заявила в ефірі програми телеканалу ZDF, пише Інтерфакс-Україна.

"Ні. Справді, ні", - відповіла Меркель на питання ведучих, чи розглядає вона можливість п'ятого терміну перебування на посаді канцлера.

Канцлер ФРН підкреслила, що твердо прийняла таке рішення.

У Німеччині майже 71% громадян заявили, що задоволені роботою Ангели Меркель на посаді канцлерки ФРН, відзначає телеканал ARD. Її рейтинг зріс на тлі ситуації з коронавірусом, який по Німеччині вдарив не так сильно, як по інших європейських країнах.

В кінці 2020 року в партії Християнсько-демократичний союз мають відбутися вибори голови, вони були перенесені з квітня на грудень через спалах COVID- 19.

Раніше цю посаду обіймала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яку вважали наступницею Меркель на посаді канцлера ФРН, але в лютому вона подала у відставку.

Вибори канцлера ФРН заплановані на осінь 2021 року. За матеріалами LB.ua