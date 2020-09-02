Меркель виступила з офіційною заявою щодо отруєння Навального

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше прокоментувала заяву німецьких фахівців щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи "Новачок"

Брифінг канцлера транслювали в ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle.

Ангела Меркель зауважила, що отруєння Олексія Навального привернуло увагу всього світу.

Зокрема, німецький Уряд має низку серйозних запитань, на які повинна відповісти офіційна Москва.

"Навальний - жертва злочину, його хотіли змусити замовкнути. Я виступаю з засудженням того, що з ним сталося", - наголосила Меркель.

Вона зауважила, що наразі офіційний Берлін інформує партнерів в ЄС та НАТО про результати розслідування щодо отруєння російського опозиціонера.

За її словами, вони обговорять ситуацію та "у рамках домовленостей з Росією визначаться зі спільною реакцією".

Канцлер ФРН підмітила, що напад на Навального "направлений проти фундаментальних цінностей і прав, які ми відстоюємо". За матеріалами vgolos.com.ua