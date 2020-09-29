Меркель втрутилася у війну за Карабах і терміново поговорила з Алієвим і Пашиняном

Бойові дії за Нагірний Карабах канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Меркель висловила заклопотаність ситуацією, що склалася і закликала лідерів Вірменії та Азербайджану припинити військові дії в Нагірному Карабасі, повідомляє РІА Новості.

Канцлер Німеччини звернулася до керівництва сусідніх країн з проханням посприяти мирному врегулюванню конфлікту.

За її словами, альтернативи мирному врегулюванню карабаської проблеми не існує, а також заявила про необхідність повернутися до мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ.

За словами Пашиняна, з початку загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном Туреччина проявляє безпрецедентну активність в регіоні. Пашинян закликав Меркель докласти "всіх зусиль для приборкання агресивної й деструктивної поведінки Туреччини та недопущення її залучення в регіон".

27 вересня, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії в районі Нагірного Карабаху.

Сторони звинуватили один одного у взаємних обстрілах, в результаті яких є загиблі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку противника, в якому загинули азербайджанські мирні жителі.Історія війни за Нагірний Карабах На початку 1990-х років в результаті збройного конфлікту з Вірменією і вірменським населенням Нагірного Карабаху Азербайджан втратив контроль над цією територією.

Режим припинення вогню між Вірменією і самопроголошеною Нагірно- Карабахською республікою, з одного боку, і Азербайджаном, з іншого боку, був встановлений в травні 1994 року.

За матеріалами Главред.