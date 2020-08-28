Меркель застерігає Росію від силового втручання у Білорусі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла владу РФ від силового втручання у Білорусі.

Про це вона сказала під час пресконференції у п'ятницю, коментуючи заяву президента РФ Путіна про готовність російських резевних сил підтримати білоруського президента Олександра Лукашенко, повідомляє Укрінформ з посиланням на dpa.

"Я сподіваюся, що такі сили не будуть розгорнуті", - сказала Меркель.

Вона також закликала дати демонстрантам можливість висловлювати свою думку "самостійно, без втручання будь-якої сторони". Меркель також наголосила на важливості поваги суверенітету Білорусі з боку РФ.

Як повідомлялося, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія створила резерв із працівників правоохоронних органів для допомоги Білорусі, якщо для цього виникне необхідність. За матеріалами Укрінформ.