Меркель знову стала найвпливовішою жінкою 2020 року за версією Forbes

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка на посаді з 2005 року, вже десятий рік поспіль очолює рейтинг найвпливовіших жінок року за версією видання Forbes.

Про це повідомляє Громадське.

Меркель раніше вже заявляла, що не буде балотуватися на посаду канцелерки у 2021 році. Як пише видання, тепер найголовніше питання, хто ж прийде до влади після неї.

Друге місце, як і торік, посіла очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард, а третє - кандидатка на пост віцепрезидентки США за президентства Джо Байдена Камала Гарріс.

Також до рейтингу потрапили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (4 місце), американська телеведуча Опра Вінфрі (20 місце), головна операційна директорка Facebook Шеріл Сандберг (22 місце).

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн опинилася на 32 місці. Видання відзначає її зусилля на подолання пандемії коронавірусу. У країні запровадили жорсткі обмеження одразу, як епідемія почала набирати обертів.

Також відзначили зусилля лідерки Тайваню Цай Інвень (37 місце) у боротьбі з епідемією. Ще у січні у регіоні запровадили систему контролю за інфікованими та контактними особами.

Британська королева Єлизавета ІІ дещо опустилася у рейтингу та посіла 46 місце, у порівнянні з 40 у 2019 році.

Крім того, у перелік потрапили CEO китайської компанії Bytedance, яка володіє TikTok, Келлі Чжан (62 місце), співачки Ріанна (69 місце), Бейонсе (72 місце), Тейлор Свіфт (82 місце), акторка Різ Візерспун (92 місце).