Недавно в сети появилась информация о том, что Microsoft наняла Рубена Кабальеро, который является бывшим инженером Apple. Он займет пост вице- президента по дизайну оборудования и технологий. Согласно его записи в LinkedIn, он станет частью подразделения по смешанной реальности и искусственному интеллекту. Также он будет участвовать в "других специальных проектах". Судя по всему, Рубен Кабальеро примет участие в разработке очков HoloLens.

С 2005 по 2019 годы Рубен Кабальеро занимал должность вице-президента по беспроводной инженерии в компании Apple. Стоит сказать, что его имя упоминается в большом количестве патентов. Его команда инженеров разрабатывала антенны для iPhone, iPad и Mac. Кроме того, Рубен Кабальеро руководил лабораториями Apple по беспроводному тестированию. В 2019 году он покинул свой пост и сотрудничал с несколькими компаниями, прежде чем присоединиться к Microsoft.

Стоит сказать, что Майкрософт официально подтвердила информацию о том, что наняла Рубена Кабальеро. Однако представители компании не уточнили, над какими именно проектами он будет работать. Издание Bloomberg в свою очередь отмечает, что присоединение данного этого сотрудника к команде Microsoft, говорит о намерениях компании расширить свой ассортимент товаров.

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Источник: engadget